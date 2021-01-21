За допущенные нарушения наказаны восемь сотрудников Бакинской прокуратуры

БАКУ /Trend/ - За допущенные в работе в 2020 году нарушения наказаны восемь, уволен один сотрудник Бакинской прокуратуры.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе оперативного совещания в Бакинской прокуратуре сказал прокурор города Баку Ильгар Аббасов.

По его словам, за отчетный период повышены требования к дальнейшему укреплению служебной, исполнительной и трудовой дисциплины, а также к работникам, совершающим противоправные и неподобающие сотрудникам органов прокуратуры действия.

"Таким образом, в прошлом году соответствующими постановлениями Генпрокуратуры Азербайджана к дисциплинарной ответственности привлечены восемь сотрудников городской прокуратуры, нарушивших трудовую и исполнительную дисциплину, из них один человек освобожден от занимаемой должности, пяти сотрудникам объявлен выговор, одному сделано замечание, ещё один человек уволен со службы с лишением звания", - сказал Ильгар Аббасов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)