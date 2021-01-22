В результате армянской провокации в Тертере нанесен ущерб 5138 объектам

БАКУ /Trend/ - Продолжается процесс уточнения ущерба, нанесенного гражданским объектам в Тертерском районе в результате обстрела населенных пунктов вооруженными силами Армении.

Об этом в пятницу сказал Trend член Государственной комиссии по оценке и ликвидации ущерба, нанесенного гражданскому населению в результате агрессии вооруженных сил Армении, Губад Гейдаров.

По его словам, члены Комиссии уже осмотрели около 90 процентов территорий Тертерского района.

"Всего произведен осмотр 5138 объектов, в том числе 1696 квартир, 3164 домов, 79 нежилых зданий, 130 субъектов предпринимательства, 42 социальных и 27 административных зданий. Из них 68 жилых домов, одно нежилое здание, четыре хозяйствующих субъекта и один социальный объект находятся в аварийном состоянии и не подлежат восстановлению. Остальные квартиры, дома и объекты нуждаются в восстановлении и ремонте. В результате армянской агрессии в районе были уничтожены: 161 голова крупного рогатого скота, 393 - мелкого рогатого скота, 52 домашние птицы, 17 лошадей и 24 пчелиные семьи. Во время событий было повреждено 79 автомобилей. В настоящее время осмотр поврежденных объектов на основании обращений продолжается",- добавил Губад Гейдаров.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)