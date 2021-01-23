Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана от 104-го Гедабек-Товузского избирательного округа Арзу Нагиев 20 - 23 января побывал в Товузском и Гедабекском районах.

Как сообщает в субботу Trend, депутат посетил и возложил цветы на могилы шехидов в селах Асрик Джырдахан, Коха Наби, Аран Яныглы, Яныглы, Алмалы Тала, Чатах, Пелекли, Джирдек и Шыхейбат Товузского района, а также в селах Новосаратовка, Новоивановка и Чобанкенд Гедабекского района.

Кроме того, депутат Арзу Нагиев навестил семьи шехидов, ответил на интересующие их вопросы, также на месте были решены определенные их проблемы.

Очередная поездка и встречи предусматриваются в селах Арыгыран, Айривенг, Инекбоган, Беюк Гарамурад, Фарзалы, Шахдаг Гедабекского района, в селах Гарадаш, Гаралар, Чешмели, Байрамлы, Дондар Гушчу и Алакол Товузского района.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)