Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО)

Политика 23 января 2021 09:38 (UTC+04:00)
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана от 104-го Гедабек-Товузского избирательного округа Арзу Нагиев 20 - 23 января побывал в Товузском и Гедабекском районах.

Как сообщает в субботу Trend, депутат посетил и возложил цветы на могилы шехидов в селах Асрик Джырдахан, Коха Наби, Аран Яныглы, Яныглы, Алмалы Тала, Чатах, Пелекли, Джирдек и Шыхейбат Товузского района, а также в селах Новосаратовка, Новоивановка и Чобанкенд Гедабекского района.

Кроме того, депутат Арзу Нагиев навестил семьи шехидов, ответил на интересующие их вопросы, также на месте были решены определенные их проблемы.

Очередная поездка и встречи предусматриваются в селах Арыгыран, Айривенг, Инекбоган, Беюк Гарамурад, Фарзалы, Шахдаг Гедабекского района, в селах Гарадаш, Гаралар, Чешмели, Байрамлы, Дондар Гушчу и Алакол Товузского района.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев посетил могилы шехидов в Товузе и Гедабеке, встретился с их семьями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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