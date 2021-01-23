Конкурс "Восхождение" организовал вебинар с презентацией Хикмета Гаджиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Рабочая группа конкурса "Восхождение" провела очередной вебинар. В мероприятии, где приняли участие свыше 300 человек, с презентацией на тему "Современный государственный служащий, менеджмент и связи с общественностью" выступил помощник Президента Азербайджана – заведующий Отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Как сообщает в субботу Trend, модератором вебинара был глава Рабочей группы "Восхождения" Фархад Гаджиев.

Помощник Президента сказал, что проект "Восхождение", учрежденный распоряжением Президента Азербайджана, а также сама инициатива по созданию этого проекта служат высшим целям. Отметив важность человеческих ресурсов для каждого государства, Хикмет Гаджиев оценил этот конкурс как важную инициативу с точки зрения формирования и развития потенциальных кадров для государственной службы и других сфер.

Помощник Президента подчеркнул, что 2020 год – исключительный период в жизни и истории азербайджанского народа. Он отметил, что под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего наш народ добился исторической победы в Отечественной войне благодаря героизму наших отважных солдат и офицеров.

По словам Хикмета Гаджиева, коммуникационная стратегия является одним из важнейших направлений деятельности государственных органов. Таким образом, живое общение с гражданами, обеспечение удовлетворенности граждан, правильная и эффективная передача информации общественности считаются основными задачами, стоящими перед государственными структурами. Помощник Президента добавил, что чиновники и уполномоченные лица должны быть честными, скромными, лояльными к народу и государству, обладать необходимыми профессиональными качествами, трудолюбием, уметь эффективно организовывать свою деятельность и правильно осуществлять выбор целей.

Отметим, что вебинар проводился в закрытых условиях и был предназначен для лиц, которые в данный момент продолжают участие в конкурсе. Вебинар прошел в формате взаимного обсуждения, также были даны ответы на вопросы участников.

Напомним, что конкурс "Восхождение" был учрежден Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года с целью выявления и поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами для обеспечения создания банка кадровых резервов в стране.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)