Мы приехали в Шушу как победители! - Фархад Бадалбейли и Полад Бюльбюльоглу в Шуше (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Шуше побывали уроженцы этого города народный артист Азербайджана, профессор Фархад Бадалбейли и посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

Они поделились с Trend своими впечатлениями от поездки в родной город.

Фархад Бадалбейли рассказал, что они обошли всю Шушу: "Сначала мы пошли в дом Полада Бюльбюльоглу. Конечно, мы пережили очень грустные моменты в связи с увиденным, так как Шуша долгое время находилась под оккупацией. Но на этот раз мы приехали в освобожденную Шушу, как победители! Спасибо господину Президенту, он лично поручил Поладу приехать и отремонтировать отцовский дом! Я, Полад муаллим и архитектор Ризван Зейналов вместе пришли и осмотрели дом. Спланировано каким должен быть дом-музей Бюльбюля, как он должен быть отремонтирован, какие работы нужно там проделать. Это было очень важно.

Затем мы отправились посмотреть на возвращенные в Шушу расстрелянные бюсты Узеира Гаджибекова, Ханской дочери Натаван и Бюльбюля. После этого мы, конечно же, побывали на Джыдыр дюзю, вспомнили юность".

Полад Бюльбюльоглу в свою очередь сказал, что из-за эмоций ему трудно подобрать слова: "Это очень счастливый для меня день. Настал момент, которого мы ждали 30 лет. Я настолько взволнован, что не могу найти слов, потому что мы находимся здесь, вошли в дом моего отца... Правда, дом в плохом состоянии, стены обрушились, потолок вот-вот рухнет. С одной стороны, очень тяжело видеть дом таким, а с другой - переполняет большая гордость, потому что я как представитель победившего народа приехал на свою землю, вошел в свой дом.

Я так рад, что наш уважаемый Президент подарил нам эти мгновенья. Во время визита в Шушу господин Президент сказал, что именно я отремонтирую этот дом. И сегодня я здесь. Сначала будет подготовлен проект работ, а затем мы приступим к его реализации".

Полад Бюльбюльоглу добавил, что сегодня в Шуше была очень хорошая погода. Белый снег и одновременно яркое солнце и ясное небо: "Когда мы смотрели на окрестности с Джыдыр дюзю, все казалось нам сном. Как будто смотрели фильм. К счастью, мы увидели этот день. Поэтому сегодня самый дорогой и счастливый день в моей жизни за последние 30 лет. Я прошу Всевышнего упокоить души наших шехидов. Я благодарен нашим ветеранам, всем нашим воинам. Мы всегда будем в долгу перед ними. Азербайджанский народ никогда не забудет их героизма. Да здравствует наша армия, да здравствует наш уважаемый Президент, наш Верховный Главнокомандующий!"

(Автор: Эльгюн Мансимов)