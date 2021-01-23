Президент Ильхам Алиев поздравил народного артиста Эльдара Гулиева с 80-летним юбилеем (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил народного артиста Эльдара Гулиева с 80-летним юбилеем.

Как сообщает в субботу Trend, в поздравлении говорится:

"Уважаемый Эльдар муаллим!

Сердечно поздравляю Вас - видного деятеля кино Азербайджана с 80-летним юбилеем, желаю Вам долгих лет жизни и крепкого здоровья.

Ваше насыщенное творчество - одна из ярких страниц национального киноискусства. Многочисленные фильмы, которые Вы создали, мастерски используя важные достижения мирового кинематографа, занимают особое место в летописи азербайджанского кино.

Вы подарили выдающимся личностям азербайджанской культуры и истории незабываемую экранную жизнь. Успешное представление Вами азербайджанской культуры и за пределами нашей страны заслуживает одобрения. За многолетние значительные заслуги в области развития национального кинематографа Вы были удостоены высоких государственных наград. Ваш наполненный постоянным поиском путь в искусстве как выдающейся творческой личности с новаторским духом и дальше будет школой для молодого поколения кинематографистов".