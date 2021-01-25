Операция в Дашалты 1992 года попала в историю как большая неудача азербайджанской армии – через 29 лет репортаж Trend TV о победе в Дашалты

Политика 25 января 2021 13:44 (UTC+04:00)
Операция в Дашалты 1992 года попала в историю как большая неудача азербайджанской армии – через 29 лет репортаж Trend TV о победе в Дашалты

БАКУ /Trend/ - Со дня операции в Дашалты, в которой погибли более 90 азербайджанских военнослужащих, минуло 29 лет. Военная операция, в которой участвовали три роты добровольцев азербайджанской армии и бойцы батальона обороны г. Шуша, началась вечером 25 января 1992 года.

Проведением операции, целью которой было освобождение села Дашалты, лично руководил экс-министр обороны, генерал-майор Таджаддин Мехтиев. В результате тактических ошибок, отсутствия связи между подразделениями и предательства проводников групп операция в Дашалты попала в историю как самая неудачная военная операция азербайджанской армии.

Вошедшие в ту ночь в Дашалты подразделения азербайджанцев попали в засаду и понесли большие потери. Отметим, что в боях ощутимые потери понесли и армяне.

По информации Карабахского бюро Trend, бойцы, участвовавшие в этой операции 1992 года, спустя 29 лет встретились в Дашалты с военнослужащими победоносной азербайджанской армии, которая освободила это село от оккупации под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в ходе 44-х дневной Отечественной войны.

Бывшие бойцы выразили безграничную признательность военнослужащим победоносной армии, отомстившим за их погибших сослуживцев.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)

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