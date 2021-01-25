Письма о преступлениях Армении отправлены генеральным прокурорам и министрам юстиции 25 стран (ФОТО)

Политика 25 января 2021 14:05 (UTC+04:00)
Письма о преступлениях Армении отправлены генеральным прокурорам и министрам юстиции 25 стран (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В результате обстрела мирного населения вооруженными силами Армении погибли 93 человека, в том числе 12 детей и 27 женщин, 407 человек, в том числе 50 детей и 101 женщина, получили ранения.

Как сообщили в понедельник Trend, об этом было сказано в ходе посвященного проделанной в 2020 году работе и предстоящим задачам расширенного коллегиального заседания в Генеральной прокуратуре Азербайджана с участием руководящего состава Центрального аппарата, Республиканской военной прокуратуры, прокуратуры и военной прокуратуры Нахчыванской АР, а также Бакинской городской прокуратуры в режиме видеоконференции.

Выступая на заседании, Генеральный прокурор Кямран Алиев сказал, что в период Отечественной войны по районам и городам Азербайджанской Республики было выпущено около 30 тысяч снарядов и 227 ракет, были повреждены многочисленные объекты, включая частные и многоквартирные дома, подсобные постройки, нежилые площади, административные здания различных государственных учреждений, религиозные объекты, мечети, церкви, кладбища.

В целях доведения до сведения правоохранительных органов мировых государств и соответствующих международных организаций зверств, совершенных армянами, Комиссару ООН по правам человека, Комиссару Совета Европы по правам человека, Координационному совету генеральных прокуроров государств-участников СНГ, Генеральным прокурорам и министрам юстиции 25 стран были направлены письма о преступлениях Армении, а также перед компетентными органами 37 зарубежных стран были подняты ходатайства в связи с оказанием правовой помощи.

Было отмечено, что органы прокуратуры продолжают соответствующую работу в координации с компетентными органами в целях определения размера ущерба умышленно разграбленных и разрушенных в результате армянского вандализма населенных пунктов, а также исторических, религиозных и культурных памятников и другого имущества для обеспечения выполнения обязательств, вытекающих из Указа Президента Азербайджана "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики" от 29 октября 2020 года.

Кроме того, что для привлечения к ответственности в рамках международного права всех виновных, в том числе по уголовным делам, связанным с фактами незаконной предпринимательской деятельности конкретных иностранных компаний на ранее оккупированных территориях Азербайджана, повлекшей за собой грубые нарушения правил экологии и недропользования, а также осуществления незаконного заселения исторических азербайджанских земель, были проведены необходимые оперативно следственные мероприятия.

Также было подчеркнуто активное участие органов прокуратуры в деятельности Государственной комиссии по оценке и ликвидации ущерба, причиненного в результате оккупации, созданной распоряжением Президента Азербайджана, а также Координационного штаба в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Письма о преступлениях Армении отправлены генеральным прокурорам и министрам юстиции 25 стран (ФОТО) - Gallery Image
Письма о преступлениях Армении отправлены генеральным прокурорам и министрам юстиции 25 стран (ФОТО) - Gallery Image
Письма о преступлениях Армении отправлены генеральным прокурорам и министрам юстиции 25 стран (ФОТО) - Gallery Image
Письма о преступлениях Армении отправлены генеральным прокурорам и министрам юстиции 25 стран (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Письма о преступлениях Армении отправлены генеральным прокурорам и министрам юстиции 25 стран (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Письма о преступлениях Армении отправлены генеральным прокурорам и министрам юстиции 25 стран (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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