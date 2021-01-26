Фонд "YAŞAT" о соцподдержке семей шехидов и участников Отечественной войны Азербайджана (ВИДЕОПРОЕКТ)

БАКУ /Trend/ - Trend представляет очередной выпуск авторского видеопроекта "Актуально с Сахилем Керимли".

В выпуске были обсуждены вопросы, связанные с социальной защитой семей шехидов, инвалидов и раненых участников войны, с деятельностью созданного с этой целью Фонда "YAŞAT", дальнейшей помощью и льготами для этих категорий граждан.

На вопросы по этим темам ответил руководитель Фонда "YAŞAT", ветеран Карабахской войны Эльвин Гусейнов.

(Текст: Кямаля Сеидова)