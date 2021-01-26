Фонд "YAŞAT" о соцподдержке семей шехидов и участников Отечественной войны Азербайджана (ВИДЕОПРОЕКТ)
БАКУ /Trend/ - Trend представляет очередной выпуск авторского видеопроекта "Актуально с Сахилем Керимли".
В выпуске были обсуждены вопросы, связанные с социальной защитой семей шехидов, инвалидов и раненых участников войны, с деятельностью созданного с этой целью Фонда "YAŞAT", дальнейшей помощью и льготами для этих категорий граждан.
На вопросы по этим темам ответил руководитель Фонда "YAŞAT", ветеран Карабахской войны Эльвин Гусейнов.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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Фонд "YAŞAT" о соцподдержке семей шехидов и участников Отечественной войны Азербайджана (ВИДЕОПРОЕКТ)
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