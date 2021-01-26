Назначен новый министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана - распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Рашада Наби оглу Набиева министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
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