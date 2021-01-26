Президент Ильхам Алиев: Всюду идут реформы, они неизбежны, перед страной стоят новые задачи

Политика 26 января 2021 15:24 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Всюду идут реформы, они неизбежны, перед страной стоят новые задачи

БАКУ /Trend/ - Всюду идут реформы, они неизбежны, перед страной стоят новые задачи.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Рашадом Набиевым в связи с назначением его министром транспорта, связи и высоких технологий.

«Тот, кто ушел вперед в технологическом развитии, выиграет, кто отстал, останется в зависимом положении. Не секрет, что сегодня есть такие профессии, которые через пять лет исчезнут, то есть, их не будет. Появятся новые профессии, и мы должны быть готовы освоить их. Должны быть готовы, чтобы кадровый потенциал позволил происходящей в мире индустриализации, в частности, процессам, связанным с Четвертой промышленной революцией, постоянно обеспечивать развитие Азербайджана. Неслучайно Давосский всемирный форум избрал именно Азербайджан центром Четвертой промышленной революции. Это произошло именно по их инициативе, был также подписан соответствующий документ.

Поэтому на ваше министерство выпали большие функции. Я доволен работой министра, который занимал эту должность до вас. Он тоже с честью выполнял свой служебный долг, решил многие важные вопросы, обеспечил развитие Азербайджана в данной сфере. Однако всюду идут реформы, они неизбежны, перед страной стоят новые задачи. Считаю, что вы сможете справиться с этими задачами. Во всяком случае, надеюсь на это. Еще раз хочу отметить, что это – оказанное вам высокое доверие и большая ответственность для вас. Вы должны оправдать эту ответственность своей работой», - сказал глава государства.

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