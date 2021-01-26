В Москве проходит встреча глав МИД России и Ирана

БАКУ / Trend/ - В Москве проходит встреча министров иностранных дел России и Ирана - Сергея Лаврова и Мохаммеда Джавада Зарифа, сообщает во вторник Trend.

Отметим, что в ходе встречи главы МИД Ирана и России обсудят двусторонние отношения, ядерную программу Ирана, Нагорный Карабах, Сирию, Афганистан и другие региональные и глобальные вопросы.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)