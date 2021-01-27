Азербайджан освободил свои территории от оккупации, и в регионе открылись новые возможности – Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан освободил свои территории от оккупации, и сейчас в регионе открылись новые возможности.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий Отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на вебинаре по теме «Предстоящие 10 лет азербайджано-турецких отношений», сообщает в среду Trend.

Хикмет Гаджиев отметил, что в этом контексте перед Турцией и Азербайджаном стоят важные задачи по изменению геополитики региона и направлению ее на сотрудничество и развитие.

Помощник Президента Азербайджана подчеркнул, что Турция граничит со всеми тремя государствами Южного Кавказа, поэтому Турция должна играть важную роль в том, чтобы хрупкий мир в регионе превратился в устойчивый. Он добавил, что для тесного союза Азербайджана и Турции существуют прочные основы.

Хикмет Гаджиев напомнил, что Азербайджан и Турция совместно реализовали такие глобальные проекты, как TAP, Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Джейхан. Две страны также тесно сотрудничают в рамках международных организаций и в сфере диаспорской деятельности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)