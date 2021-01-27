Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана и сопредседателя МГ ОБСЕ от Франции

БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти по инициативе противоположной стороны 27 января состоялся телефонный разговор, передает в среду Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями о последней ситуации в регионе, в том числе о реализации трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)