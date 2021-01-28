Азербайджанский народ возродит Шушу! - очередные поручения Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вчера Президент Ильхам Алиев назначил Айдына Керимова спецпредставителем Президента Азербайджана в Шушинском районе, в связи с чем глава государства принял его в видеоформате и поставил перед ним важные задачи.

Глава государства отметил, что враг разграбил, опустошил и разрушил Шушу, подчеркнул, что будут осуществлены необходимые меры для восстановления города.

Шуша - исторический город Азербайджана, считающийся колыбелью его культуры.

Слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева «Без Шуши наша победа была бы неполной» показывают, насколько этот город значим для нас.

Принимая спецпредставителя Айдына Керимова, глава государства довел до внимания, что Шуша будет скоро восстановлена: «Естественно, враг разграбил, опустошил, разрушил Шушу. Сердце болит, когда, находясь в Шуше, видишь эту горькую картину. Но мы, реализовав все инфраструктурные проекты, в скором времени восстановим Шушу. Как вам известно, моим Распоряжением строится дорога для организации поездок в Шушу. Строится и до конца нынешнего года должен быть сдан в эксплуатацию Физулинский аэропорт. После этого должны быть организованы международные рейсы. Следует уже сейчас проводить в различных странах презентации и выставки, связанные с Шушой. Разработайте эту программу совместно с Государственным агентством по туризму Азербайджана и Министерством культуры. Необходимо провести в различных странах мира презентации, связанные с историей Шуши, периодом ее оккупации, сегодняшними восстановительными работами. Следует информировать как азербайджанскую, так и международную общественность о ходе восстановительных работ».

Глава государства также коснулся и инфраструктуры города Шуша, подчеркнув, что она будет полностью обновлена: «Что касается инфраструктурных проектов, то Шуша с точки зрения инфраструктуры, можно сказать, является абсолютно отсталым городом. Враг ничего там не создал, не построил ни одного здания. Построили для себя несколько вилл. Одна из вилл принадлежит главарю хунты, а другая, как говорят, богатому, коррумпированному чиновнику, представленному в руководстве Армении. За 28 лет ненавистный враг там ничего больше не построил. Дороги в ужасном состоянии, здания разрушены, кругом заросли бурьяна, мусор, уродливые киоски. Разрушили и то, что было. Не оставили камня на камне, только эксплуатировали. А потом говорят, что Шуша – армянский город, пытались изменить ее название. Поэтому реализация инфраструктурных проектов, конечно, является первостепенным вопросом. Параллельно должны правильно проводиться градостроительные работы. До этого назначения вы работали в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре, у вас есть опыт, и уверен, что вы будете руководить этой работой».

Депутат Милли Меджлиса (парламент), председатель Общественного объединения «Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона" Турал Гянджалиев сказал Trend, что город Шуша был заложен карабахским ханом - Панах Али-ханом: «В Шуше всегда жили азербайджанцы, и неслучайно Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил Шушу культурной столицей нашего государства. Весь мир уже знает, что Шуша - азербайджанский город. Как человек, который до 12 лет прожил в Шуше, могу сказать, что азербайджанцы прекрасно и счастливо жили в этом городе. Там некогда жили и наши просветители, известные композиторы. Все это исторические факты, которые никто не сможет опровергнуть. Мы вновь вернулись в родную Шушу и сделаем ее еще краше».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)