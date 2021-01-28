Ассоциация «Азиз» направила письмо польскому телеканалу из-за показа фильма, отражающего одностороннюю позицию относительно Второй Карабахской войны

БАКУ /Trend/ - Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «Азиз» направила письмо международному каналу общественного телевидения Польши Telewizja Polska (TVP) от имени выходцев из Азербайджана в Израиле, передает Trend.

Письмо было отправлено в связи с тем, что 24 января 2020 года на польском канале был показан документальный фильм военного журналиста, эксперта по Ближнему Востоку Витольда Репетовича под названием «Глубина резкости - 44 дня - кошмар войны» («Głębia ostrości - 44 dni - koszmar wojny»), рассказывающий о Второй Карабахской войне.

«С сожалением отмечаем, что этот фильм был снят, смонтирован и представлен аудитории исключительно с точки зрения интересов Армении и позиции официального Еревана», - говорится в письме.

В письме отмечается, что цель создания и демонстрации этого фильма, скорее всего, показать гражданскому населению ужасы, к которым приводят военные действия.

«Азербайджан, наш народ и официальный Баку около 30 лет ждали, пока Минская группа ОБСЕ, международные организации и посредники решат вопрос об оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих 7 регионов. Однако ожидания не оправдались, и надежда угасала с каждой новой провокацией вооруженных сил Армении, находящихся на оккупированных территориях Азербайджана. В то же время иностранные СМИ редко освещали эти события, международные правозащитные организации, призванные защищать всех людей, независимо от нации, расы и религии, умалчивали о погибших мирных жителях Азербайджана»,- говорится в письме.

В письме особо отмечается, что начиная с 27 сентября 2020 года боевые действия, вновь начатые в результате провокации армянской стороны, привели к полномасштабным вооруженным действиям, что не было целью официального Баку.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно отмечал и предлагал урегулировать этот конфликт мирным путем. Однако официальный Ереван продолжил свою оккупационную политику», - говорится в письме.

«Ни в начале 1990-х, ни в конце сентября 2020 года Армения не взяла на себя ответственность за военные преступления и преступления против человечности. Напомним, что за геноцид азербайджанцев, совершенный армянскими военными 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы, до сегодняшнего дня никто не был наказан, а мировая общественность лишь приносит свои соболезнования», - отмечается в письме.

В письме говорится, что азербайджанская община Израиля с сожалением отмечает, что азербайджанцы неоднократно становились жертвами армянской агрессии с конца 1980-х годов.

«Угнетение, изгнание, террор, убийства - все это было перенесено азербайджанским народом, проживавшим как на территории бывшей Армянской ССР, так и на территории Нагорного Карабаха. Не сообщив этих фактов, ни автор фильма, ни те, кто выпустил этот «фильм» в эфир, не заслужили ни почета, ни уважения.

Фильм умолчал о том, что в рамках этих полномасштабных боевых действий были жертвы среди мирного населения Азербайджана, что против городов, не вовлеченных в конфликт, были применены баллистические ракеты и кассетные бомбы, что Армянские ВС, обстреливая мирные города, такие как Гянджа, Барда, Тертер, Мингячевир и другие, применяли запрещенное оружие.

В фильме умалчивается, что азербайджанские военнослужащие, захваченные ВС Армении, подвергались жестоким пыткам, что подтверждается отчетами международных организаций.

Поскольку мы, в отличие от официального Еревана, нацелены на восстановление мира, то надеемся на пособничество международных организаций, журналистов, политиков и общественных деятелей», - говорится в письме.