Армения должна воздержаться от политики ненависти на этнической и религиозной основах - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министерство по делам диаспоры Израиля подготовило годовой отчет о ситуации с антисемитизмом в мире.

Как сообщили Trend в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана, в этом отчете, опубликованном 27 января - накануне Дня памяти жертв Холокоста, дается оценка антисемитской ситуации в мире в 2020 году:

"В докладе говорится о серьезном росте антисемитизма в Армении. Так, подчеркивается, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, а также политическое и оборонное сотрудничество между Израилем и Азербайджаном привели к росту антисемитизма в Армении. На этом фоне отмечается, что политическая критика евреев по этническому и религиозному признаку с обвинениями в исторических и текущих преступлениях против армянского народа сменилась конкретными нападениями. Утверждается, что в адрес государства Израиль озвучиваются критика и даже крайние антисемитские заявления.

Как известно, тема пропаганды нацизма и героизации фашизма в Армении неоднократно поднималась нами, в том числе на самом высоком уровне. В этой связи напоминаем выступление Президента Азербайджанской Республики на заседании Совета глав государств СНГ в 2019 году, основанное на конкретных документах и ​​доказательствах.

Эти тенденции, которые постоянно озвучиваются азербайджанской стороной и вызывают серьезную озабоченность, уже отражаются в международных отчетах, таким образом бьется тревога по поводу роста антисемитизма в Армении.

У политики ненависти на этнической и религиозной основах нет никакого будущего, и эти идеи могут стать катастрофой для государства и народа, которые их продвигают. Армения должна воздержаться от этих опасных тенденций и приложить усилия для установления международного мира, сотрудничества и процветания. Несомненно, это принесет пользу Армении, региону и международному сообществу".

(Редактор: Наталья Кочнева)