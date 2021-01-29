В Иране пройдет встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана

БАКУ/Trend/ - Иран готовится принять у себя в ближайшее время глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Турции для проведения трехсторонних переговоров, заявил глава иранского МИД Джавад Зариф на брифинге в Анкаре, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

"Министры иностранных дел Азербайджана, Ирана и Турции проведут в самое ближайшее время встречу в Иране", - сказал Зариф на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мовлютом Чавушоглу.

"В настоящее время подготовлена платформа для сотрудничества шести стран региона. Мы можем развивать сотрудничество в различных сферах. Надеемся, что это произойдет", - добавил иранский дипломат, отметив, что сотрудничество Ирана и Турции в Закавказье, "безусловно, принесет пользу странам региона".