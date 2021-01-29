Обсуждены межпарламентские связи Азербайджана и Иордании

БАКУ /Trend/ - Не любить Азербайджан невозможно.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе встречи с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой сказал посол Иордании в Азербайджане Сами Асем Гошех.

Он отметил, что Иордания заинтересована в расширении отношений с Азербайджаном, с которым у страны общие религиозные, культурные и духовные ценности.

"Братские отношения между главами государств обеих стран создают прочную основу для дальнейшего развития нашего сотрудничества. Наши отношения в политической, экономической и культурной сферах развиваются по восходящей линии", - подчеркнул Сами Асем Гошех.

Посол сказал, что роль парламентов обеих стран в углублении двустороннего сотрудничества велика. Предоставив подробную информацию о формировании и деятельности иорданского парламента, он рассказал о важности визитов делегаций и регулярных контактов между депутатами двух стран.

Послом Иордании было отмечено, что у иорданского народа особое отношение к Азербайджану, а также и то, что его страна и в дальнейшем намерена углублять отношения с Азербайджаном.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о текущем состоянии межпарламентских отношений, перспективах дальнейшего развития и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)