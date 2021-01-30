Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

Политика 30 января 2021 17:02 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

БАКУ /Trend/ - 30 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Глава государства поздравил Президента России с началом деятельности в Агдамском районе Российско-турецкого совместного мониторингового центра.

Президент России поблагодарил за поздравления.

Главы государств подчеркнули, что работа данного Центра послужит обеспечению долгосрочного мира и стабильности в регионе.

Президент Ильхам Алиев и Президент Владимир Путин отметили значение встречи, проводимой в Москве на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, России и Армении в связи с исполнением положений транспортно-коммуникационного пункта трехстороннего Заявления, подписанного 10 ноября.

В ходе беседы было выражено удовлетворение успешным развитием азербайджано-российских дружественных отношений, основанных на стратегическом партнерстве во всех сферах, выражена уверенность в дальнейшем укреплении наших связей.

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