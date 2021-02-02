Возможность со стороны Армении сформировать армию, которую можно было бы поставить на один уровень с азербайджанскими ВС, выглядит весьма иллюзорной - российское издание

БАКУ/Trend/- Сама возможность со стороны Армении сформировать и оснастить современной и перспективной техникой армию, которую можно было бы поставить на один уровень с азербайджанскими ВС, выглядит весьма иллюзорной.

Как сообщает Trend, об этом говорится в материале «Газеты.Ru».

«Что касается формирований Нагорного Карабаха, то им при всем желании никогда не выйти за черту полупартизанских отрядов.

Не следует забывать и о том, что Нагорный Карабах юридически является частью Азербайджана, а границы государства признаны и не оспариваются международным сообществом. При любом варианте развития военно-стратегической обстановки боевые действия будут проходить на территории Азербайджана»,- говорится в материале.