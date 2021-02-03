Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате делегацию во главе с председателем итальянской “Maire Tecnimont Group” (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 февраля принял в видеоформате делегацию итальянской “Maire Tecnimont Group”, возглавляемую председателем Фабрицио Ди Амато.
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Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате делегацию во главе с председателем итальянской “Maire Tecnimont Group” (ФОТО)
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