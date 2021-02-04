Назначен председатель правления Фонда возрождения Карабаха – распоряжение
Политика 4 февраля 2021 19:47 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении Рахмана Тофиг оглу Гаджиева председателем Правления Фонда возрождения Карабаха.
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