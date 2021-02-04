Азербайджанские военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм на Зимних учениях-2021 (ФОТО/ВИДЕО)
Bakı, Trend:
Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии демонстрируют высокий профессионализм на Зимних учениях-2021, которые проходят в Турецкой Республике.
Как сообщили Trend в минобороны Азербайджана, военнослужащие Отдельной общевойсковой армии, завершая подготовительные тренировки, приступают к отработке действий в активной фазе. Одна группа наших военнослужащих привлечена к тренировкам в учебном центре в Карсе на сложной рельефной местности со снежным покровом, а другая группа – в учебном центре для парашютистов-коммандос в Кайсери.
Также проверяются способности военнослужащих, выполняющих задачи по ведению боевых действий на местности со сложным климатом и рельефом, развертываться на территории и их экипировка.
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Азербайджанские военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм на Зимних учениях-2021 (ФОТО/ВИДЕО)
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