Обсуждены перспективы развития отношений между Азербайджаном и Грузией

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова 5 февраля встретилась с послом Грузии в Азербайджане Зурабом Патарадзе.

Как сообщили в пятницу Trend в парламенте, приветствуя гостя, спикер сказала, что Азербайджан придает большое значение развитию отношений с дружественной и братской Грузией. Было отмечено, что взаимные визиты и переговоры глав государств подняли наши отношения на уровень стратегического партнерства. Сегодня Азербайджан и Грузия сотрудничают в различных сферах жизни. Подписанные между двумя странами документы составляют прочную правовую основу сотрудничества.

Было подчеркнуто, что высокий уровень политического диалога способствовал достижению высоких показателей в экономической сфере. Сегодня, как две дружественные и соседние страны, Азербайджан и Грузия активно участвуют в реализации глобальных проектов, что способствует благосостоянию в регионе, – сказала спикер.

По словам Сахибы Гафаровой, углубление отношений на парламентском уровне также служит общим целям.

"Взаимные визиты наших депутатов, регулярные встречи во влиятельных международных парламентских организациях очень важны с точки зрения обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. Мы высоко ценим позицию, которую заняла Грузия во время 44-дневной Отечественной войны Азербайджана. Верим, что эти отношения будут развиваться и в дальнейшем", – добавила Сахиба Гафарова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)