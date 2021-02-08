Таланты и поклонники (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Известному представителю общины горских евреев - выходцев из Азербайджана в Израиле, талантливому поэту и музыканту Эльдару Пинхасовичу Гуршумову в конце прошлого года исполнилось 80 лет. Именно этому юбилею и была посвящена прошедшая недавно онлайн конференция, организованная одной из самых ярких личностей мирового горско-еврейского сообщества Фридой Борисовной Юсуфовой при технической поддержке Международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз».

Эльдар Гуршумов родился в посёлке Красная Слобода Губинского района Азербайджана в многодетной семье. В детстве окончил музыкальную школу по классу тара. После школы поступил на физико-математический факультет Азербайджанского педогогического института им. Ленина, параллельно посещал вокально-композиторский факультет отделения народной музыки Азербайджанской государственной консерватории им. У. Гаджибекова. После окончания института Эльдар Пинхасович работал преподавателем в медицинском училище, директором заочной средней школы, заведовал кафедрой в Бакинском институте усовершенствования учителей, был старшим редактором в дирекции музыкальных коллективов и фондовых записей Госкомитета Азербайджанской ССР по телевидению и радиовещанию. В 1996 году переехал в Москву, а оттуда, спустя два года, в 1998 репатриировался в Израиль. Эльдар Гуршумов известен как талантливый поэт, тарист и ханенде, великолепный исполнитель азербайджанских народных песен и мугамов, а также песен собственного сочинения как на азербайджанском, так и на своём родном горско-еврейском языке джуури.

Поздравить Эльдара Гуршумова собрались друзья и знакомые из Израиля и других стран. Среди выступающих с поздравлениями были не только поэты и писатели, но и общественные деятели, например, президент Гильдии российских адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры и нотариата Гасан Борисович Мирзоев, директор Азербайджанского Культурного Центра (АКЦ) «АзИз» Егяна Сальман…

На встрече были продемонстрированы редкие архивные видеозаписи 80-х годов прошлого века, где прекрасный певец Эльдар Гуршумов (тогда он выступал под творческим псевдонимом Эльдар Эльдарзаде) великолепно исполнял азербайджанские песни и мугамы.

В своей ответной речи юбиляр горячо поблагодарил организатора этой встречи – президента конгресса горско-еврейских женщин Фриду Юсуфову, а так же руководство Ассоциации «АзИз» в лице директора АКЦ Егяны Сальман и руководителя Центра «Шолуми» Шауля Симан-Тов за организацию этого вечера. На прекрасном азербайджанском языке Эльдар Пинхасович рассказал о тех годах, проведённых в родном Азербайджане, о том, как дружно жили там люди разных национальностей и религий, о тех тёплых взаимоотношениях, которые царили между представителями различных национальностей и вероисповеданий, населявших эту прекрасную страну и о том, как он счастлив, что родился именно в Азербайджане, где люди относились друг к другу искренно и по-братски.

Эльдар Гуршумов рассказал также о том, какие чувства он переживал во время 44-дневной Отечественной войны, которую вёл Азербайджан во имя освобождения своих земель от оккупации, о великой победе Азербайджана под мудрым руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС, господина Ильхама Алиева и о той огромной радости, которую испытывали горские евреи, проживающие в Израиле, в связи с восстановлением территориальной целостности своей Родины. Далее он прочитал патриотические стихи и стихи о чувствах, которые испытывает человек в свои 80 лет.

Всё то же самое Эльдар Гуршумов повторил на горско-еврейском языке, после чего юбиляр продекламировал несколько своих произведений и музыкальных номеров в собственном «живом» исполнении. Пожалуй, это было апофеозом необыкновенно тёплого юбилейного праздничного вечера, который надолго останется в памяти всех присутствовавших.

(Редактор: Наталья Кочнева)