В Межуправленческом центре при Штабе по решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана прошла встреча со спецпредставителем Президента в г. Шуша
БАКУ /Trend/ - В Межуправленческом центре, функционирующем при Координационном штабе по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, прошла встреча со специальным представителем Президента Азербайджана в городе Шуша Айдыном Керимовым, сообщает в понедельник Trend
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В Межуправленческом центре при Штабе по решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана прошла встреча со спецпредставителем Президента в г. Шуша
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