Основу г. Шуша составляли 17 кварталов – главный архитектор (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В первую очередь на разрушенных Арменией территориях должны быть проведены археологические исследования.

Об этом в видеопроекте «Актуально с Сахилем Керимли» сказал председатель Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор Эльбей Гасымзаде.

Гасымзаде считает целесообразным, чтобы восстановительные работы проводились совместно с зарубежными специалистами: «У нас есть достаточно опытные и профессиональные ученые, исследователи. Но надо признать, что за рубежом есть технологии, которых у нас пока нет. С их помощью на разрушенных территориях и должны проводиться археологические исследования. Кроме того, необходимо реставрировать исторические памятники. Нужно реконструировать и дать новую жизнь Домам-музеям Узеира Гаджибекова, Бюльбюля, Натаван».

Гасымзаде также добавил, что для жителей следует построить новые дома, которые необходимо возвести на месте 17-ти исторических кварталов: «Они составляли основу города. В каждом квартале был свой рынок, своя мечеть, свой родник. Взяв за основу наше зодческое наследие, нужно построить новые современные дома. Вообще, подход к городу Шуша должен быть особенным».

Главный архитектор подчеркнул, что советские пятиэтажки должны быть снесены: «Все невзрачные и неприглядные сооружения в городе Шуша, которые остались с советских времен, нужно снести, а на их месте для граждан, которые 30 лет тосковали по Шуше, следует построить новые малоэтажные жилые здания. Об этом в своем выступлении сказал и Президент Ильхам Алиев, и я уверен, что глава государства хочет, чтобы Шуша стала красивейшим и не похожим ни на один город местом».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)