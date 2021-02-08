Всемирно известный фотограф Реза Дегати побывал в АЗЕРТАДЖ (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 8 февраля всемирно известный фотограф Реза Дегати побывал в АЗЕРТАДЖ.

Как передает в понедельник Trend, на встрече с председателем Правления АЗЕРТАДЖ Асланом Аслановым состоялся обмен мнениями о доведении до мира реалий Азербайджана во время 44-дневной Отечественной войны, проделанной работе в области информации и проектах, которые можно реализовать в будущем.

Во время беседы было отмечено, что преступления, совершенные против мирного населения Азербайджана во время войны, доведены до широкой аудитории посредством фотографий. "Эти фотофакты не только показали, что Азербайджан находится в правильной позиции, но и доказали, что противник воюет против безоружных людей. В то же время ваши выступления в печати – большой вклад с точки зрения демонстрации реального положения", - сказал председатель правления.

Отметив, что он находится в Азербайджане с начала войны, Реза Дегати сказал: "Я приехал в Азербайджан, отложив все свои проекты. Потому что я должен был быть здесь в такое время. Я посетил многие освобожденные территории. Мое желание - побывать в каждом городе и селе, чтобы задокументировать разрушения и довести их до мира с помощью выставок, альбомов, фильмов. Это также будет летопись для будущих поколений", - подчеркнул фотограф.

Реза Дегати выразил восхищение мужеством, отвагой и бесстрашием азербайджанских солдат. Он рассказал об интересном эпизоде, свидетелем которого стал во время поездки в Кельбаджар: "Когда я был в Кельбаджаре, меня очень растрогали слова одного солдата. Вы знаете, что там армянские позиции расположены очень близко. Меня сопровождали солдаты. Я хотел, чтобы они шли впереди, а я фотографировал. Но сколько бы я ни просил, один из них никак не согласился, чтобы я шел позади. Сказал, что от врага можно ожидать всякого, узнают, кто вы, и откроют огонь, пусть пуля попадет в меня, а не в вас. Я побывал на многих войнах, но таких храбрых солдат еще не видел».

Подчеркнув, что Отечественная война займет особое место в истории, фотограф сказал, что Президент Ильхам Алиев подарил Азербайджану Победу, продемонстрировав управление на высоком уровне как в военном, дипломатическом, так и в информационном направлениях. "В конфликтах, которые я видел, этими сферами обычно руководили отдельные лица. Но здесь Президент Ильхам Алиев так успешно управлял этими тремя сферами, что земли были освобождены всего за 44 дня", - сказал Реза Дегати.

На встрече были обсуждены вопросы реализации совместных проектов, посвященных Отечественной войне, организации выставок, а также проведения мастер-классов для фотокорреспондентов агентства.