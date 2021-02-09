Представители СМИ понаблюдали за выполнением ракетно-артиллерийскими подразделениями ВС Азербайджана практических задач - репортаж Trend TV
БАКУ /Trend/ - Сегодня представители медиа посетили воинские части ракетно-артиллерийских войск ВС Азербайджана.
Как сообщает во вторник Карабахское бюро Trend, представители медиа понаблюдали за выполнением подразделениями практических задач. Были продемонстрированы всесторонняя боеготовность, навыки личного состава по быстрому выполнению поставленных задач.
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Представители СМИ понаблюдали за выполнением ракетно-артиллерийскими подразделениями ВС Азербайджана практических задач - репортаж Trend TV
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