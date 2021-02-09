Мы готовы поддержать Азербайджан в борьбе с климатическими изменениями – госминистр Великобритании

БАКУ /Trend/ - Приятно ощущать, что Великобритания вносит свой вклад в современный и динамичный Азербайджан, который мы видим сегодня.

Как передает во вторник Trend, об этом сказала журналистам государственный министр Великобритании по вопросам европейского соседства и Америки Венди Мортон.

Она рассказала о посещении великолепного Центра Гейдара Алиева, который был спроектирован известным британским архитектором Захой Хадид, и выразила удовлетворение тем, как использование в Баку электрических лондонских такси помогает сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.

"Сегодня утром я встретилась с Президентом Ильхамом Алиевым, чтобы донести до его сведения одобрение Соединенного Королевства по поводу перехода к проектам возобновляемой энергии и зеленых технологий после ситуации с COVID-19 и конфликта в Нагорном Карабахе, а также обсудить двустороннее сотрудничество.

У наших стран есть широкие возможности для совместной борьбы с глобальными изменениями климата в преддверии ноябрьского саммита по данной проблеме в Великобритании.

Соединенное Королевство готово поддержать Азербайджан в стремлении достичь амбициозные цели в области климата, включая переход на возобновляемые источники энергии и дальнейшее сокращение выбросов углекислого газа к 2030 году", – отметила Венди Мортон.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)