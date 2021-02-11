Минобороны Турции распространило видеокадры с совместных учений "Зима-2021" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство национальной обороны Турции распространило новые видеокадры с турецко-азербайджанских учений "Зима-2021", в которых участвуют военнослужащие Отдельной общевойсковой армии в Нахчыване, сообщает в четверг Trend со ссылкой на страницу министерства в Twitter.

Наши команды готовы к "Дню наблюдателя" в рамках учений "Зима-2021", которые мы проводим совместно с братским Азербайджаном, говорится в публикации.

Напомним, что сегодня в рамках учений пройдет "День наблюдателя".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )