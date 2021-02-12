БАКУ /Trend/ - Определяется юридический статус спецпредставителя Президента Азербайджана, его заместителя и специалистов представительства, сообщает в пятницу Trend.

В связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в закон "О государственной службе" включаются новые понятия.

Согласно этому, должности спецпредставителей Президента Азербайджана, заместителей спецпредставителей Президента Азербайджана, специалистов спецпредставительств Президента Азербайджана будут считаться административными и вспомогательными должностями.

После обсуждений предложение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)