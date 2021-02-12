Азербайджан заинтересован в активном притоке инвестиций из дружественных стран в рамках восстановления освобожденных территорий - газета Azernews

БАКУ /Trend/ - В статье, опубликованной в газете Azernews 11 февраля, рассказывается о работе, проводимой Азербайджаном в направлении восстановления и развития своих территорий после их освобождения от армянской оккупации в ходе 44-дневной войны, в частности о сотрудничестве с зарубежными странами.

Как передает в пятницу Trend, в статье сообщается, что в результате переговоров на сегодня в качестве стран-партнеров можно увидеть - Турцию, Италию, Венгрию, Иран и Великобританию.

Вступая в фазу постконфликтного восстановления, Азербайджан заинтересован в активном притоке прямых инвестиций от иностранных компаний из дружественных стран для восстановления освобожденных территорий.

В статье подчеркивается, что в 2021 году Азербайджан планирует выделить на реконструкционные работы на этих территориях порядка 1,3 миллиарда долларов. В частности, эти средства пойдут на восстановление инфраструктуры (электричество, газ, вода, связь, дороги, здравоохранение, образование и др.), а также культурных и исторических памятников.

В материале содержится информация о переговорах с вышеупомянутыми странами, их результатах и ​​конкретных шагах.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)