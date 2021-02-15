Пашинян начал войну и получил в результате позор поражения – израильский эксперт

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев полностью подготовил свою страну и армию к Победе.

Об этом сказал Trend в понедельник израильский юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель.

Он напомнил, что прошел ровно год после известных всему миру дебатов, состоявшихся в Германии [Мюнхенская конференция по безопасности] между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Мудрый, дальновидный, опытный политик Президент Ильхам Алиев сказал тогда Пашиняну, что единственный и самый правильный путь - это вернуть оккупированные земли без войны. И если бы Пашинян внял этому мудрому совету, Армения избежала бы таких людских потерь, такого колоссального удара по армии, престижу, репутации. Не было бы такого большого удара по экономике страны", - сказал эксперт.

Михаил Финкель отмечает, что Никол Пашинян начал войну и получил в результате и войну, и позор поражения.

"Президент Ильхам Алиев полностью подготовил свою страну и армию к Победе. Он модернизировал армию, обучил кадровых офицеров по самому последнему современному стандарту, оснастил азербайджанскую армию самым лучшим оружием, ведь Победа куется заранее, за долгие годы", - сказал эксперт.

(Автор: Джани Бабаева)