Витающие в реваншистских грезах должны сделать вывод из победы Азербайджана – глава парламентского комитета

БАКУ /Trend/ - Реализация Азербайджаном масштабных проектов на освобожденных территориях в период негативного влияния пандемии на мировую экономику вновь показывает, что реформы, проводимые нашей страной, полностью обеспечили ее устойчивое и конкурентоспособное развитие.

Об этом в понедельник сказал Trend глава Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Алиев.

Он подчеркнул, что 14 февраля во время поездки в Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джебраильский районы Президент Ильхам Алиев отметил, что готовятся и будут представлены генеральные планы всех наших городов, и после их обсуждения начнутся реставрационные работы.

Бахтияр Алиев отметил, что первый проект "умное село" будет реализован в селе Агалы-III Зангиланского района.

"Сегодня дается старт проекту. Уже проведены первоначальные исследования. Именно разрушенное село Агалы будет восстановлено первым. Реализация проекта в селе будет проводиться в основном по пяти компонентам – это жилье, производство, социальные услуги, "умное сельское хозяйство", альтернативная энергия.

Эта инициатива Президента Азербайджана в то время, когда пандемия создает большие проблемы в мировой экономике, еще раз демонстрирует силу и мощь нашего государства. Потребность в электроэнергии населенного пункта, в котором будет построено 200 домов, будет обеспечиваться только за счет альтернативных источников энергии.

Нарушая Женевскую конвенцию, армяне пытались незаконно заселять оккупированные территории. Но за почти 30 лет оккупационный и коррумпированный армянский режим ничего не добился. Президент Ильхам Алиев охарактеризовал ситуацию в освобожденных Зангиланском, Губадлинском и Лачинском районах так: "Посмотрите, дома, в которых они жили, не лучше собачьей конуры. Когда я говорил, что армяне жили на оккупированных землях в нищете, имел в виду именно это. Царили голод, нищета, беззаконие".

Глава комитета также подчеркнул, что масштаб военных преступлений, совершенных Арменией, невероятно велик.

"Большинство домов здесь было разрушено, но в некоторых враг незаконно проживал. Это тоже считается военным преступлением. Противник уже получил должное за эти преступления, но он еще ответит и на международном уровне.

Армения и поддерживающие ее внешние силы должны понимать, что Азербайджан – сильное демократическое государство. Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность в результате беспримерного героизма и отваги наших солдат и офицеров. Витающие в реваншистских грезах должны сделать выводы из этого. В конце концов, каждый должен способствовать укреплению мира и экономического прогресса в регионе и следовать примеру Азербайджана. В противном случае, "железный кулак" в любой момент готов это объяснить тем, кто все еще этого не понял и не сделал выводов!", – добавил Бахтияр Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)