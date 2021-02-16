В Азербайджане находится делегация парламента Ирана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане находится делегация во главе с председателем Комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Муджтабой Зоннуром, сообщили во вторник Trend в посольстве Ирана.

Делегация проведет переговоры с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Хикметом Гаджиевым, главами парламентских комитетов Зияфетом Аскеровым и Самедом Сеидовым.

17 февраля делегация встретится с председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васифом Талыбовым.

В посольстве отметили, что, учитывая историческую и культурную общность стран, Азербайджан занимает особое место во внешней политике Ирана, и визит иранской делегации поспособствует созданию необходимой базы для дальнейшего развития двусторонних отношений сотрудничества.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)