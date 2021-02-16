Кабмин Азербайджана представит парламенту годовой отчет
БАКУ / Trend/ - Кабмин Азербайджана представит Милли Меджлису (парламент) годовой отчет, сообщает во вторник Trend.
Отчет планируется представить 16 марта.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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