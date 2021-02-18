Делегация парламента Ирана находится в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с председателем парламентского комитета Ирана по национальной безопасности и внешней политике Муджтабой Зоннури находится в Нахчыване, сообщает в четверг Trend.

Делегация встретится с председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васифом Талыбовым.

На встрече пройдут обсуждения по развитию двусторонних отношений в различных сферах.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)