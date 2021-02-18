ЮНЕСКО должна прокомментировать обращение о коврах, украденных Арменией – Минкультуры Азербайджана

Политика 18 февраля 2021 13:28 (UTC+04:00)
ЮНЕСКО должна прокомментировать обращение о коврах, украденных Арменией – Минкультуры Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министерство культуры Азербайджана распространило обращение в связи с украденными Арменией коврами, сообщает в четверг Trend,

В обращении говорится: «По информации сайта Armenpress.am (https://armenpress.am/rus/news/1043451.html), 20 февраля в Национальном музее-институте архитектуры им. Таманяна в Армении будет проведена выставка ковров, незаконно вывезенных из Шушинского музея ковра 1 ноября 2020 года. Заявляем, что так называемые «арцахские ковры», которые будут представлены на выставке, – образцы национального наследия Карабаха, являющегося неотъемлемой частью Азербайджана. Эта выставка – очередное воровство и незаконное присвоение армянами культурного наследия азербайджанского народа».

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