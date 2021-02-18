Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Турцией по сотрудничеству в сфере медиа

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал закон об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой относительно стратегического сотрудничества в области медиа", подписанного 10 декабря 2020 году в Баку.