Парламент Азербайджана поблагодарил индонезийских коллег за позицию по Ходжалинскому геноциду

БАКУ /Trend/ - От имени рабочей группы Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по межпарламентским связям с Индонезией индонезийским коллегам направлено благодарственное письмо.

Как сообщили в пятницу Trend в Милли Меджлисе, руководитель рабочей группы Бахтияр Алиев направил благодарственное письмо руководителю рабочей группы по индонезийско-азербайджанским связям Мухаммеду Игбалу.

В письме дана высокая оценка политическому заявлению, принятому Палатой представителей Индонезии в связи с 29-летней годовщиной геноцида в Ходжалы и подчёркивается, что данное заявление опирается на исторические факты и ссылается на известные резолюции Совбеза ООН. От имени рабочей группы была выражена благодарность за братскую поддержку, оказанную парламентом Индонезии.

Кроме того, в письме подчёркивается, что Азербайджан придаёт большое значение развитию двустороннего сотрудничества с дружественной Индонезией во всех сферах. В письме выражена уверенность, что налаженное совместными усилиями межпарламентское сотрудничество будет углубляться и послужит укреплению существующих отношений между двумя народами.

Напомним, что 10 февраля 2021 года межпарламентской группой дружбы Индонезия-Азербайджан Палаты представителей Индонезии было принято заявление в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида. В документе осуждаются преступления Армении против азербайджанского народа и игнорирование ею резолюций Совета Безопасности ООН.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 – взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)