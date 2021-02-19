Турецко-азербайджанский бизнес-форум: новые возможности между братскими странами

БАКУ /Trend/ - Проведенный вчера в Анкаре Турецко-Азербайджанский бизнес-форум открывает новые пути и создает возможности для дальнейшего экономического развития, укрепления связей, всестороннего улучшения отношений, сказал в пятницу Trend глава парламентского комитета по аграрной политике Таир Рзаев.

Рзаев отметил, что Турция исторически была рядом с Азербайджаном, народы двух государств всегда поддерживали и протягивали руку помощи друг другу: "Это отчетливо показало себя и во второй Карабахской войне. Турецкий народ во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом не только поддержал справедливую борьбу Азербайджана, но и заявил, что до конца будет рядом, что и было доказано на деле. Как заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, время порождает новые реалии и ставит новые задачи. Учитывая реальность после завоеванной победы в Отечественной войне и начало нового периода для Азербайджана, оценивая победу как общую радость двух народов, важно развивать связи с Турцией во всех сферах. Эти отношения и сегодня развиваются по нарастающей. Как было отмечено на форуме, сегодня в Турции функционируют около двух тысяч компаний с азербайджанским капиталом. И с этой точки зрения азербайджанские бизнесмены лидируют среди предпринимателей стран Центральной Азии и Кавказа".

Глава комитета подчеркнул, что энергетические проекты, совместно реализуемые сегодня Азербайджаном и Турцией, играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы: "Реализация таких проектов, как нефте- и газопроводов, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, TANAP и TAP создала возможность для устойчивого развития экономики в регионе, улучшив жизнь народов. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс уже показывает свои возможности, а увеличение перевезенных в прошлом году по железной дороге грузов вдвое говорит о новых успехах. Безусловно, расширение транспортных и транзитных возможностей очень значимо для двух государств, о чем было подчеркнуто на форуме: "Участие турецких компаний в строительстве дорог Физули-Шуша и Тоган-Кельбаджар, в проекте аэропорта, строящегося в Физули, разминировании освобожденных территорий, активное участие представителей братской страны в осуществлении многих гуманитарных мероприятий служит импульсом для нашего единства, солидарности, и еще больше роднит и сближает нас. Братство и единство с Турцией вечно".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)