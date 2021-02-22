Глава МИД Азербайджана посетит с рабочим визитом Анкару

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Барамов 23 февраля отправится с рабочим визитом в Анкару для участия в трехсторонней встрече министром иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)