Сила “Байрактаров” способна изменить военную историю – компания Baykar

БАКУ /Trend/ - В 2020 году турецкая компания Baykar импортировала беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" на 360 млн долларов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на компанию.

Было отмечено, что эти БПЛА были широко применены во время второй Карабахской войны. “Байрактары” уничтожили большое количество систем ПВО, радарных установок, танков и другой бронетехники, складов с вооружением, военного транспорта, опорных пунктов и живой силы армянской армии: " Этот успех Вооруженных сил Азербайджана поразил весь мир, и военными экспертами была высоко оценена сила "Байрактаров, способная изменить военную историю".

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)