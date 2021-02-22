Сила “Байрактаров” способна изменить военную историю – компания Baykar
БАКУ /Trend/ - В 2020 году турецкая компания Baykar импортировала беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" на 360 млн долларов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на компанию.
Было отмечено, что эти БПЛА были широко применены во время второй Карабахской войны. “Байрактары” уничтожили большое количество систем ПВО, радарных установок, танков и другой бронетехники, складов с вооружением, военного транспорта, опорных пунктов и живой силы армянской армии: " Этот успех Вооруженных сил Азербайджана поразил весь мир, и военными экспертами была высоко оценена сила "Байрактаров, способная изменить военную историю".
(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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