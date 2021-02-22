Назначен начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Минкультуры Азербайджана

Политика 22 февраля 2021 15:26 (UTC+04:00)
Назначен начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Минкультуры Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Азада Махъяддин оглу Джафарли начальником Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана.

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