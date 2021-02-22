Отправляя иностранных граждан в Карабах, Армения прибегает к новым провокациям – депутат

БАКУ /Trend/ - Некоторые события, которые происходят в последнее время, говорят о том, что Армения не извлекла урок из позорного поражения, сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров.

По словам депутата, попытка группы журналистов из Франции, а затем и группы армян из США перейти из Армении в Нагорный Карабах должна расцениваться как очередная армянская провокация: «Нагорный Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана, и каждый, кто хочет посетить этот регион, должен получить разрешение у Азербайджана, а не у страны-оккупанта, которой является Армения. Поэтому российские миротворцы, вернув обратно обе группы, дали им понять, что разрешение следует просить у Азербайджана. Считаю, что это должно быть уроком каждому иностранцу, который попытается проникнуть из Армении на территорию Азербайджана».

Депутат добавил, что в этом вопросе однозначно виновата Армения, так как французские журналисты официально были аккредитованы именно в этой стране: «Поэтому считаю, что за этим шагом как французских журналистов, так и группы армян из США стоит очередная провокация армянской стороны. Армения должна положить конец этим попыткам, в противном случае она вновь увидит над головой «железный кулак» Азербайджана».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)