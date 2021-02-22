Армения совершила серию серьезных преступлений против мирного населения, культурного наследия и инфраструктуры Азербайджана - глава МИД (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на Сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека, передает в понедельник Trend со ссылкой на МИД.

Прежде всего, министр поздравил посла Наджата Шамима Хана с его избранием на пост Председателя Совета по правам человека и пожелал ему успехов в выполнении его обязанностей.

Отметив, что сессия проходит в то время, когда вирус COVID-19 продолжает представлять большую угрозу для человечества, глава МИД Азербайджана сказал, что Азербайджан немедленно отреагировал на пандемию и, применив правозащитный подход к возникающим социально-экономическим проблемам, реализовал эффективные меры по предотвращению распространения вируса COVID-19.

"Азербайджан не ограничил свои усилия внутренними достижениями. Правительство Азербайджана пожертвовало пять миллионов долларов США Всемирной организации здравоохранения в поддержку глобальных усилий и дополнительно пять миллионов долларов США в качестве председателя Движения неприсоединения (ДН) для поддержки наиболее пострадавших стран-членов Движения. Азербайджан также оказал неотложную гуманитарную помощь более чем 30 пострадавшим странам на двусторонней основе.

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по COVID-19, созванная по инициативе Президента Азербайджана в качестве действующего председателя ДН и проведенная 3-4 декабря 2020 года, вновь подтвердила важность скоординированных глобальных ответных действий, основанных на единстве, многостороннем сотрудничестве, солидарности и уважении прав человека.

Международное сообщество теперь должно работать вместе не только для того, чтобы реагировать на продолжающийся кризис в области здравоохранения, но и для построения справедливого и устойчивого будущего. В связи с этим Президент Азербайджана выразил серьезную обеспокоенность по поводу неравномерного и несправедливого распределения вакцины COVID-19 среди развивающихся и развитых стран. Пользуясь случаем, мы призываем все государства, международные организации, международную донорскую общественность, производителей вакцин и другие заинтересованные стороны обеспечить доступный, беспрепятственный, своевременный и равноправный доступ всех стран к вакцинам против COVID-19", - подчеркнул Джейхун Байрамов.

В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства Азербайджана отметил, что Армения совершила серию серьезных преступлений против мирного населения, культурного наследия и инфраструктуры Азербайджана.