Продолжаются боевые стрельбы минометных батарей армии Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки на 2021-й год, продолжаются учебные тренировки с боевой стрельбой расчетов минометных батарей азербайджанской армии.
Как передает во вторник Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, учебный процесс минометчиков проходит с учетом боевого опыта, приобретенного во время Отечественной войны.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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