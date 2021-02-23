Продолжаются боевые стрельбы минометных батарей армии Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки на 2021-й год, продолжаются учебные тренировки с боевой стрельбой расчетов минометных батарей азербайджанской армии.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, учебный процесс минометчиков проходит с учетом боевого опыта, приобретенного во время Отечественной войны.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)