Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования семье Ялчына Рзазаде
БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева выразила соболезнования семье народного артиста Ялчына Рзазаде.
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